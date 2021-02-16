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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı terörist ve 3 terör örgütü üyesi tutuklandı

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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı terörist ve 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
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Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen YPG/PKK'lı terörist ile onunla irtibatlı 3 terör örgütü mensubu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Suriye Milli Ordusu ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen YPG/PKK'lı terörist A.B'yi Dörtyol ilçesinde yakaladı.

Gözaltındaki A.B'nin sorgusu üzerine, onunla irtibatlı olduğu belirlenen ve Dörtyol ilçesinde ikamet eden YPG/PKK terör örgütü üyesi B.M, M.B. ile Ş.Y. de eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, 6 cep telefonu, 13 SIM kart, 10 hafıza kartı, 5 harici bellek ve 7 hard disk ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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