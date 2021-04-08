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ANKARA-DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zeytin Dalı bölgesinde iki asker şehit

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Zeytin Dalı bölgesinde iki asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan taciz atışında iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB’nin açıklamasında “Verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir” denildi. Saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır’ın şehadet haberi Bursa’daki baba ocağına ulaştı. İki yıl önce evlendiği öğrenilen şehit Çakır’ın evinin Balıkesir’de olduğu öğrenildi. Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın (30) da Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Zeytin Dalı bölgesinde iki asker şehit
Şehit Gökhan Çakır

Zeytin Dalı bölgesinde iki asker şehit

Şehit Ahmet Akdal’ın eşi Ayşen Cansu Akdal şehadet haberini ailesinin evinde aldı.

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