Zeytin Dalı bölgesinde iki asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan taciz atışında iki askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB’nin açıklamasında “Verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir” denildi. Saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır’ın şehadet haberi Bursa’daki baba ocağına ulaştı. İki yıl önce evlendiği öğrenilen şehit Çakır’ın evinin Balıkesir’de olduğu öğrenildi. Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın (30) da Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Gökhan Çakır
Şehit Ahmet Akdal’ın eşi Ayşen Cansu Akdal şehadet haberini ailesinin evinde aldı.
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