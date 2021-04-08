Zeytin Dalı bölgesinde iki asker şehit

MSB’nin açıklamasında “Verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir” denildi. Saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır’ın şehadet haberi Bursa’daki baba ocağına ulaştı. İki yıl önce evlendiği öğrenilen şehit Çakır’ın evinin Balıkesir’de olduğu öğrenildi. Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın (30) da Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Gökhan Çakır



Şehit Ahmet Akdal’ın eşi Ayşen Cansu Akdal şehadet haberini ailesinin evinde aldı.

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