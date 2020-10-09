Zeytin ağaçlarının meyvelerini çalan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 29 Eylül’de ilçeye bağlı Bahadırlı Köyü’nde bir vatandaşa ait tarladaki 124 adet zeytin ağacının meyvelerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan takip ve araştırma sonucunda ağaçlardaki meyvelerin M.S. tarafından çalındığı ve şüpheli tarafından satıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan M.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.