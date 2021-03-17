Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8'nci JASAT Timi, Reisköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Y.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, dün sabah baskın düzenlediği ev ile zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede, narkotik köpeği 'Dilbaz' ile arama yaptı. Bahçede dikili halde boyları 10 ile 15 santimetre arasında değişen 176 Hint keneviri bulundu. 1 zeytin ağacının dibine 2 ayrı paket içinde gömülü, 100 kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Ayrıca başka bir zeytin ağacının dibinde gömülü 1 kilo 310 gram esrar bulundu.

Uyuşturuculara el konulurken, Mehmet Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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