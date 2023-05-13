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Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

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#Muğla#Kadın Cinayeti#Zeynep Başaran
Zeynepin ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:11

Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı (36) av tüfeğiyle göğsünden vurup, cansız bedenini yol kenarına attığı öne sürülen, İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis tarafından yakalanan Erdem Daşkara (40), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daşkara emniyetteki ifadesinde, Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra, TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladığını, ölüp ölmediğini kontrol etmek için de Aydın'ın Söke ilçesinden geri döndüğünü anlattı.

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Milas'ın eski hastane girişinde 11 Mayıs günü sabah saatlerinde bir kadını hareketsiz görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde göğsünden tüfekle vurulduğu belirlenen kadının öldüğü belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğunu tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, Erdem Daşkara'nın cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. Daşkara, Muğla polisi tarafından İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanıp, gözaltına alındı.

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'TEKRAR OLAY YERİNE GELDİM VE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdem Daşkara, adliyeye sevk edildi. Daşkara polisteki ifadesinde, Zeynep ile yaklaşık 1 aydır gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek, "Olay günü Zeynep'in çalıştığı yerde bir miktar alkol aldım. İş yerinden ayrıldıktan sonra Zeynep'i eski devlet hastanesinin önüne çağırdım. Burada TIR içerisinde alkol aldık. Bir süre sonra bana ait ruhsatsız pompalı tüfek ile havaya ateş etmek istedi. Zeynep TIR'ın yatak bölümünde bulunan tüfeğe uzanıp, almak istediği esnada bir anda ateş aldı. Korkup, panikledim. Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladım. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için Aydın'ın Söke ilçesinden döndüm. Tekrar olay yerine geldim ve öldüğünü anladım. İzmir'e doğru giderken tüfeği hatırlayamadığım bir yerde araçtan attım" dedi.

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#Muğla#Kadın Cinayeti#Zeynep Başaran

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