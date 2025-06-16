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Zeynep'in korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | 'O anki sinirle bağırdım, özür dilerim'

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#Diyarbakır#Sur#Kaza
Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 11:33

Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Zeynep A.K. (24), kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı.

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Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep A.K. (24) idaresindeki motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.

Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim

Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputunun üzerine düştü. Zeynep A.K., kaskını yere fırlatarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza motosikletin kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim

‘ŞİKAYETÇİ OLMADIK’

Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi.

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Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim

Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi. 

Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim

Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim

Zeynepin korku dolu anları kamerada: Kaputun üzerine düştü... | O anki sinirle bağırdım, özür dilerim

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#Diyarbakır#Sur#Kaza

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