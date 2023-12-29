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Zeynep'i sokak ortasında katletmişti... Kan donduran detay ortaya çıktı: 2 ay önce de TIR'la ezmeye çalışmış

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#Zeynep Gül Kuşçu#Cinayet#Mardin
Zeynepi sokak ortasında katletmişti... Kan donduran detay ortaya çıktı: 2 ay önce de TIRla ezmeye çalışmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 10:45

Mardin’de Ahmet Tahir Erat’ın (35), velayeti kendisinde olan çocuklarını görmesi için çağırıp, sokakta yürürken tabancayla başından vurarak öldürdüğü eski eşi Zeynep Gül Kuşçu’yu (31), 2 ay önce de TIR’la ezmeye çalıştığı ve ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Olay, 27 Aralık’ta Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Gençlik Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu’nun tabancayla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu’nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kamor Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Zeynepi sokak ortasında katletmişti... Kan donduran detay ortaya çıktı: 2 ay önce de TIRla ezmeye çalışmış

'ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kuşçu’nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat’ın, eski eşi Zeynep’e, kendisini aldattığı gerekçesiyle bir süredir çocuklarını göstermediği, olay günü de çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürürken de öldürdüğü ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zeynepi sokak ortasında katletmişti... Kan donduran detay ortaya çıktı: 2 ay önce de TIRla ezmeye çalışmış

TEHDİT EDİP, ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Ahmet Tahir Erat’ın, cinayetten 2 ay önce kendisini aldattığını öne sürdüğü Zeynep Gül Kuşçu’yu tehdit ettiği, yoldan geçtiği sırada durakta görerek kullandığı TIR’ı üzerine sürüp ezmeye çalıştığı, Kuşçu’nun suç duyurusu üzerine iki ayrı uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Velayeti Ahmet Tahir Erat’ta olan 3 çocuk da devlet korumasına alındı. 

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#Zeynep Gül Kuşçu#Cinayet#Mardin

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