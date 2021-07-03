Zeynep yem karma makinesinde can verdi

Küçük kız bir ara ortadan kayboldu. Torununu aramaya çıkan dede M.T., yem karma makinesine baktığında torununun parçalanmış bedeniyle karşılaştı. M.T. jandarmaya haber verdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından küçük kızın makineden çıkarılan cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük Zeynep’in dedesi ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuğun yem karma makinesine nasıl düştüğü araştırılırken, jandarma dede M.T.’yi gözaltına aldı. Çiftlikteki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

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