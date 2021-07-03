MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZeynep yem karma makinesinde can verdi
GeriGündem Zeynep yem karma makinesinde can verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yiğit SOYLU/DHA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zeynep yem karma makinesinde can verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeynep yem karma makinesinde can verdi

İZMİR’in Tire ilçesine bağlı Gökçen Mahallesi’ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcısı olarak çalışan M.T. dün hayvanlar için makinede yem kararken, iddiaya göre 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz da yanında oynuyordu.

Küçük kız bir ara ortadan kayboldu. Torununu aramaya çıkan dede M.T., yem karma makinesine baktığında torununun parçalanmış bedeniyle karşılaştı. M.T. jandarmaya haber verdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından küçük kızın makineden çıkarılan cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük Zeynep’in dedesi ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuğun yem karma makinesine nasıl düştüğü araştırılırken, jandarma dede M.T.’yi gözaltına aldı. Çiftlikteki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi