Zeynep ve İpek’i koruyamadık

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Çanakkale’de İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi’nde dün 10.30 sıralarında, Uğur Zan (34), 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ın (25) kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Zan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ÖLÜMDEN KAÇARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Nevşehir’de ise 14 Mayıs akşamı, 1 çocuk annesi İpek Öncül (35) apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Öncül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İpek Öncül’ün bıçaklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine İpek Öncül’ün eşi Mustafa Öncül’ü (37) gözaltına aldı. Mustafa Öncül, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İpek Öncül’ün, eşi Mustafa Öncül tarafından bıçaklandığı, kaçmaya çalışırken de balkondan düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Bu arada, Mustafa Öncül ile İpek Öncül çifti arasında son zamanlarda tartışmalar yaşandığı bildirildi. Mustafa Öncül’ün intihar edeceğini söyleyerek silah temin etmeye çalıştığı iddia edildi.