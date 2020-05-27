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Haber Giriş: 27.05.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Zeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör suç makinesi çıktı

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Zeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
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Muğla’da kız arkadaşını öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan geçen pazar sabahı 05.30'da Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürmüş, sonra da kendini yaralamıştı.

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün göre, Kemaloğlu'nun, 2011'den bugüne kadar 10 kez kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olmak üzere 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da "Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun "Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da kaydı bulunuyor.

Muğla'da 22 yaşındaki Zeynep Şenpınar erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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