Zeynep ile anneannesini hayattan koparan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

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0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Ulga, tutuklandı. İki kez üst üste alkollü araç kullandığı ortaya çıkan ve 2 yıl süre ile ehliyetine el konulan Ulga’nın, kaza günü ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Davanın karar duruşmasında mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen, sürücü Ulga’nın tali, yaşamını yitirenlerin ise asli kusurlu olduğu görüşüne yer verilen raporu okudu. Raporu dikkate alan heyet, Ulgan’a, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.