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Zeynep ile anneannesini hayattan koparan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

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#Bursa#Mudanya#Fikriye Yeğit
Zeynep ile anneannesini hayattan koparan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Bursa Mudanya’da 26 Haziran 2022’de yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler (9), Burak Ulga’nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Ulga, tutuklandı. İki kez üst üste alkollü araç kullandığı ortaya çıkan ve 2 yıl süre ile ehliyetine el konulan Ulga’nın, kaza günü ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Davanın karar duruşmasında mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen, sürücü Ulga’nın tali, yaşamını yitirenlerin ise asli kusurlu olduğu görüşüne yer verilen raporu okudu. Raporu dikkate alan heyet, Ulgan’a, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 

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#Bursa#Mudanya#Fikriye Yeğit

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