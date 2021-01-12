Zeynep Güngör kimdir, nasıl öldü? Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili son gelişmeler

34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kaybolmuştu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Güngör’ün ailesi genç kadının sevgilisinden şüphelendiklerini dile getirmişti. Zeynep'in kaybıyla ilgili Ecevit'tn şüphelenen kardeşler, "Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.



GÖZALTINA ALINDILAR



Hatay’da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep’te ikamet eden ağabey İ. D. ve İstanbul’daki abla M. D. gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI

Soruları yanıtsız bırakan sevgili, polis merkezinden İstanbul'a sorgulanmak üzere yola çıkarıldı. Ağabeyi ve ablası da sorgulanıyor. 3 aynı şehirde aynı anda başlayan operasyonun en önemli ayağının Hatay'da olduğu ve katil zanlısı Ecevit'in soruları yanıtsız bıraktığı ve polis tarafından evinin arandığı aktarıldı. Diğer operasyonun Gaziantep'te olduğu Zeynep Güngör'ün ağabeyi İrfan Demir'in kız kardeşinin adresini Ecevit'e verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı söylendi. Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki; Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacak. Sema Esen'in klasik otopsi işleminde sürüntü örneğiyle sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde talimat verildi.