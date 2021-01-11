Zeynep Güngör cinayetinde katil bulundu mu? Müge Anlı'daki kan donduran cinayette flaş gelişme

İstanbul’da 15 Eylül 2019 günü kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör’ü aramak için ablaları Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Canlı yayına çıkan 3 abla; “Kardeşimizin sevgilisi E. tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Üstelik öz ağabeyimiz İ. de ne olduğunu biliyor” demişti.

ÖLDÜRÜLÜP ÇATALCA KIRSALINA ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ



Yayında aktarılan bilgilere göre kayıp olayının; Müge Anlı’da gündeme gelmesinin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.

3 AYRI İLDE OPERASYON



Ardından savcı talimatı ile harekete geçen polis ekipleri; 3 ayrı ilde, 3 ayrı operasyon düzenlendi. Hatay’da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep’te ikamet eden ağabey İ. D. ve İstanbul’daki abla M. D. gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Müge Anlı, 3 şahsın ifade işlemlerinin başladığını duyurdu.