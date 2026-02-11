Zeynep güneş’e destek... 100 beyaz tülbentli grup toplantısında

Haberin Devamı

Telefonda Güneş’e destek verdiğini söyleyen Erdoğan, “Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? ‘Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden’ diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı” dedi. Erdoğan, telefonu kapattıktan sonra MYK üyelerine Güneş’in 100 beyaz tülbentli kadınla çarşamba günü (bugün) yapılacak grup toplantısına katılacağını söyledi.

İYİ PARTİ KORKMAZ’I İHRAÇ ETTİ

İYİ Parti, AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti. Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İYİ Parti Disiplin Kurulu, Korkmaz’ı partiden ihraç etti.

Haberin Devamı

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu dün Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin büyük bir kazanımı olarak seçilmiş Mihalgazi Belediye Başkanı Hanımefendiye karşı kabul edemeyeceğimiz büyük bir terbiyesizlik yapıldı. Çok hızlı tepki gösterdik ve bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve partiden atıldı.”