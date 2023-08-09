Zeynep Ela’yı öldürene jet tahliye! Aile büyük tepki gösterdi

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Ankara Yenimahalle’de, 21 Temmuz günü, Cennet Bülbül, otomobiliyle evinin önünde yol kenarında durdu. Otomobilden inip yola çıkan 5 yaşındaki Zeynep Ela'ya, İsmail A. (58) yönetimindeki 06 C 5812 plakalı servis minibüsü çarptı. Zeynep Ela, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tutuklanan sürücü İsmail A. hakkında 2 hafta içinde 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Dava dosyasında polisin kaza raporu da yer aldı. Raporda minibüsün hızının takometreye göre 70 kilometre olduğu, İsmail A.'nın 'hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu olduğu belirtildi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

İsmail A., adli tatil olması nedeniyle nöbetçi 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen ilk duruşmada hâkim karşısına çıktı. İsmail A. savunmasında hızının yaklaşık 30-35 kilometre olduğunu ileri sürerek, “2’nci vitese düşerek, kavşağı kontrollü bir şekilde geçtim. Daha sonra bir kadının çığlık sesini duydum. Çocuğa nasıl çarptığımı görmedim, bilmiyorum. Kazada kusurum yoktur, beraatımı istiyorum” dedi.

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Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma tutanağında sanığın tahliye gerekçesi, "Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, duruşmada alınan mağdur ve müşteki beyanları, sanığın delilleri karartma veya değiştirme şüphesinin kalmamış olması, mağdur ve müştekinin şikâyetlerinin olmaması" şeklinde yer aldı.

ACILI ANNENİN TEPKİSİ

Anne Cennet Bülbül, kızının ölümünden 15 gün sonra iddianame hazırlanıp sanığın tahliye edilmesine ve şikâyetçi olmalarına rağmen, tutanağa şikâyetçi olmadıklarının yazılmasına tepki gösterdi. Bülbül, "Ben daha acımı yaşayamamışken bunlarla karşılaşmak, böyle şeylerle muhatap olmak bir anne için ne kadar acı. Ben çocuğuma oyuncak beğenecekken, elbiseler beğenecekken şimdi mezar taşı beğeniyorum. Gözlerimi kapattığım anda o olay gözümün önünden geçiyor" dedi.

‘İFADESİ BİLE ALINMADI’

Ailenin avukatı Necati Genç de “Gerek Karayolları Trafik Kanunu1’na muhalefet, gerek Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerine muhalefetten dolayı kusurlu olan bu kişinin hiçbir adli kontrol şartı bile verilmeden serbest bırakılmış olması, hem ailenin hem de kamunun büyük vicdanını sızlatmaktadır. 15 günlük kısa bir süre içerisinde iddianamenin kabul edilmek suretiyle davanın kabul edilmiş, açılmış olması, tüm deliller toplanmadan hukuka aykırı şekilde yapıldığı kanaatindeyiz. Çocuğun yanında olan annesinin ifadesi alınmamıştır. Böyle vahim bir durumda 15 gün içeride yatıp tahliye edilmesi herkesin vicdanını sızlatmaktadır. Biz bu olayın yakından takipçisi olacağız” dedi.