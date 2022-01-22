Zeynep cinayetinde şok iddia: Annesi tek öldüremez

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Eve giren ekipler, Zeynep Vural’ın (29) yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural (25) gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Zeynep Vural’ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanık Ayşe Vural savcılık ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, madde bulabilmek için hırsızlık yaptığını, kendilerine sürekli hakaretler edip zaman zaman darp ettiğini ve geçmişte birçok kez kızı hakkında şikâyette bulunduğunu söyledi.

3 SANIK İÇİN HAPİS TALEBİ

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Vural’ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Ömer Vural ve Saffet Vural için de ceza istendi. Savcı, sanıkların Emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğuna kanaat getirdi. Savcı eylemin, tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, 3 sanık için ‘üst soy veya alt soydan birini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.