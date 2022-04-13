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Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla döven sevgilisi Berk Öcalan'a bir dava daha

#İzmir#Beyzbol Sopası#Zeynep Çetinkaya
Zeynep Çetinkayayı beyzbol sopasıyla döven sevgilisi Berk Öcalana bir dava daha

İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı (26) beyzbol sopasıyla darbedip hakarette bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan ve denetimli olarak tahliye edilen Berk Öcalan (28) hakkında bu kez 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Karşıyaka ilçesi Nergiz Mahallesi'nde 24 Mart 2020'de yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopasıyla darbetti. Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zeynep Çetinkayayı beyzbol sopasıyla döven sevgilisi Berk Öcalana bir dava daha

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Berk Öcalan hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

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Zeynep Çetinkayayı beyzbol sopasıyla döven sevgilisi Berk Öcalana bir dava daha

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene, mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim" diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti.

Zeynep Çetinkayayı beyzbol sopasıyla döven sevgilisi Berk Öcalana bir dava daha

Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi.

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İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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