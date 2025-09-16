Zeynep camdan fırlayıp öldü

Haberin Devamı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde dün öğle 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün okuldan çıktıktan sonra arkadaşı A.Ç. (18) ile buluştu. Daha sonra A.Ç. idaresindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, sürücü A.Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.