Zeynep camdan fırlayıp öldü

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 07:00

Okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla buluşan lise öğrencisi Zeynep Tüzün, kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde dün öğle 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün okuldan çıktıktan sonra arkadaşı A.Ç. (18) ile buluştu. Daha sonra A.Ç.  idaresindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, sürücü A.Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

