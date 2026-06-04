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Zeynel Emre: MYK kanunsuz

Güncelleme Tarihi:

#CHP#MYK#Kılıçdaroğlu
Zeynel Emre: MYK kanunsuz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle Meclis’te toplandı.

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Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Özel yönetiminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu’nun önceki gün açıkladığı MYK’ için, “Yeni bir MYK görevlendirilmesi ancak bizim tüzüğümüzün açık hükmüne göre Parti Meclisi’nin onayıyla olur. Bu yönüyle baktığımızda şu anki MYK’nın görev yapması kanunsuzdur” dedi. Emre, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Meclis grubunda konuşma kararına ilişkin de “Grup başkanı bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Meclis Başkanlığı’nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz” ifadelerini kullandı.

 

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#CHP#MYK#Kılıçdaroğlu

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