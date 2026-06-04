Zeynel Emre: MYK kanunsuz

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Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Özel yönetiminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu’nun önceki gün açıkladığı MYK’ için, “Yeni bir MYK görevlendirilmesi ancak bizim tüzüğümüzün açık hükmüne göre Parti Meclisi’nin onayıyla olur. Bu yönüyle baktığımızda şu anki MYK’nın görev yapması kanunsuzdur” dedi. Emre, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Meclis grubunda konuşma kararına ilişkin de “Grup başkanı bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Meclis Başkanlığı’nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz” ifadelerini kullandı.