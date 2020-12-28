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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

'Zeyna' ile aramada iş yerinde eroin ele geçirildi

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'Zeyna' ile aramada iş yerinde eroin ele geçirildi
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VAN'da, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 9 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde blunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adreste narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada zulada 9 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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