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Zeydan Karalar tutuklandı

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#Zeydan Karalar#Yolsuzluk#Soruşturma
Zeydan Karalar tutuklandı
Ali Rıza AKBULUTElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:00

CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı’nda hâkim karşısına çıktı.

BAŞKANVEKİLİ DE TUTUKLANDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ‘icbar suretiyle irtikap’ iddiasıyla ev hapsi adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. Avukat Onur Büyükhatipoğlu ve bir kişi daha adli kontrol uygulanarak, iki kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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MECLİS’TE TEPKİ

Karalar’ın tutuklanması, TBMM Genel Kurulu’nda tansiyonu yükseltti. Oturumun başlamasıyla birlikte kürsüyü işgal eden CHP’li vekiller, “Hak, hukuk, adalet” ve “Zeydan Karalar yalnız değildir” sloganları attılar. CHP’li vekillere, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu da alkışlarla destek verdi. TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturumu sonlandırdı. 

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#Zeydan Karalar#Yolsuzluk#Soruşturma

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