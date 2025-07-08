Zeydan Karalar iddiaları yalanladı

Haberin Devamı

Barka Atık Yönetimi isimli firmanın ortağı Baki Nugay’ın Seyhan Belediyesi çöp toplama ve temizlik işini alabilmek için o dönem Seyhan Belediye Başkanı olan Karalar’ın düzenli ödeme alabilmek için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini söylediği ve 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin TL parayı gönderdiği iddiası üzerine Zeydan Karalar, özetle şunları söyledi: “Baki Nugay isimli şahsın ifadesinde belirttiği hak edişlerin ödenmesi ile ilgili tarafımca menfaat istenmiş olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Bu şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir ifadeyi ortaya attığını düşünüyorum. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edilenlerin, iddiaların tamamı gerçek dışıdır.” Öte yandan Zeydan Karalar’ın İstanbul’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildiği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.



BÖCEK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Böcek’in ‘rüşvet alma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda ise gözaltındaki 34 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.