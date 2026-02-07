×
Zeydan Karalar Adana anmasında

Güncelleme Tarihi:

Zeydan Karalar Adana anmasında
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

8 Temmuz 2025’ten bu yana tutuklu olduğu cezaevinden tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar memleketi Adana’ya döner dönmez 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine katıldı.

Çukurova Havalimanı’na dün sabah saat 3.30 civarında inen Başkan Zeydan Karalar burada kendisini bekleyen binlerce hemşerisi ile buluştu. Çukurova Havalimanı’ndan gelip saat 4.17’de Adana’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Alpargün Apartmanı’nın enkazında düzenlenen törene katılan Başkan Karalar, olumsuzluklarda, felaketlerde Adanalıların dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Karalar, şöyle konuştu:

‘ALLAH GÖSTERMESİN’

“Adanalılar beni de tutukluluğum süresince bir an bile yalnız bırakmadı. Ben Adana sevdalısı bir adamım, biliyorsunuz. Eşim Nuray Hanım da her konuşmasında, ‘Zeydan bizi sever ama Adana onun için başka bir şey’ dedi. Hakikaten öyle. Sizleri, kentimi çok seviyorum. Samimiyetinize, içtenliğinize, harbiliğinize hep güvendim. Bana zaten ‘Adana gibi başkan’ sözünü onun için dediler. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin.”
Konuşmaların ardından hayatını kaybedenlerin anısına, Alpargün Apartmanı’nın enkazına karanfiller bırakıldı.

 

#Zeydan Karalar#Adana#Deprem Anması

