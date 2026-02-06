Zeydan Karalar 213 gün sonra serbest

Haberin Devamı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda yapılan duruşmada 33 tutuklu sanığın savunmaları önceki gün tamamlandı. Dün ise sanık avukatları tahliyelere ilişkin beyanlarda bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, 8 Temmuz 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz, Esenyurt Belediyesi’nde memur Ali Fırat Baycan, Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın makam şoförü Mehmet Ataş, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik, Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş ve İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Zeydan Karalar, “Orada yatan bütün arkadaşlara buradan selamlarımı saygımı iletmek istiyorum. Tabi onları bırakıp çıkmak buruk bir sevinç ama böyle oluyor. Ben onların da kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarını yürekten inanıyorum” dedi.