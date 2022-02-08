Zevk için öldürdüler

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İstanbul Kadıköy’de 4 Ocak 2001 tarihinde, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evde başı çekiçle ezilmiş ve boğazı kesilmiş bir şekilde ölü bulunmuştu. O dönem cinayetin faili bulunamamıştı ama 20 yıl sonra yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş haklarında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan dava açılmıştı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

BIÇAKTA DNA’SI ÇIKTI

Mütalaada, Hande Çinkitaş’ın bıçakla öldürüldüğünün tespit edildiği ve bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneklerinden elde edilen DNA profilinin majör yoğunlukta sanık Nezih Çinkitaş’a ait olduğuna dair rapor geldiği belirtildi. Evin kapısının zorlanmadığının belirtildiği mütalaada, tanık beyanlarına göre, Hande Çinkitaş ile üvey annesi Şehnaz Çinkitaş’ın arasının bozuk olduğu, maktul Hande Çinkitaş’ın eve girdiği saat 8.30-8.50 sıralarından sonra eve giren başka birinin tespit edilemediği, Çinkitaş’ın eve girmesi sonrası sanıkların birlikte hareket ederek Çinkitaş’ın başına önce çekiçle vurduğu, ardından bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldıkları iddia edildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mütalaada, sanıkların Hande Çinkitaş’ı sırf öldürmüş olmak için ve Hande’nin acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri öne sürüldü. Mütalaada, sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında konutu terk etmemek şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Nezih Çinkitaş, “Mütalaaya katılmıyorum. Olay hafta içiydi. 1984-2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü fiili çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim” dedi. Sanık Şehnaz Çinkitaş ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “O dönemde her vaktimiz sorgulandı, gece de sorgulandık. Bana Emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yöneltmedi. 2020 Kasım’da da aynı şey söylendi. Şaşkınım, beraatimi talep ederim” şeklinde konuştu.