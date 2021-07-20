Zeval vakti ne zaman? Zeval vakti nedir?

Zeval vakti, güneş saatlerinin hesaplanmasında önemli bir faktöre sahiptir. Zeval vakti ile birlikte güneşin konumu doğru hesaplanabilir ve ona göre hangi saatte olduğu kolayca öğrenilebilir. Peki, zeval vakti ne zaman çıkar ve zeval vakti tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ZEVAL VAKTİ NEDİR VE NE ZAMAN?

Zeval vakti, “Öğle vakti”ne denilmektedir. Çubuk gölgesi en kısa olduğu için, bu vakte zevâl vakti denir. Güneş saatleri, saatlerin başlangıcı olan öğle ve gurup (Güneş’in batış ânı) vaktine göre de öğle başlangıçlı (zevâlî) ve akşam başlangıçlı (gurûbî) olarak ikiye ayrılır.

Geometriden bilindiği gibi, çekül doğrultusundan geçen her düzlem düşey düzlem olup bu düzlemler üzerine çizilen güneş saatlerinin her biri de düşey güneş saati olur. Bir düşey güneş saatinin yüzeyi başlangıç güney dairesi (daire-i evvel-üs sümût) üzerine çakışıyorsa, yani ufuk düzlemiyle oluşturduğu arakesit doğu-batı doğrultusundaysa, mezvele olarak adlandırılır. Eğer güneş saati yüzeyi öğle doğrusu (nısf-ün nehâr) ile çakışıyorsa, doğusal veya batısal güneş saati (şarkî veya garbî basîta) adı verilir.

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