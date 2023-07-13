Zeugma'ya ait stel yurda geri dönüyor... Bakan Ersoy: Anlaşma imzalanan ülke sayısı 12'ye yükseldi

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Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Her eser ait olduğu yerde anlamlıdır düsturu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Anlaşma imzaladığımız ülke sayısı 12'ye yükseldi. Söz konusu anlaşmalar bu çalışmaları eserlerimizi yağmalanmasını önlemede önemli rol oynamakta.

Son 3 yılda ABD'de tesis ettiğimiz iş birliğinde ülkemizce teknik destek verilmiştir. Bakanlığımızca binlerce arşiv belgesi incelenmiş ve onlarca eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır.