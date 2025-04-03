Zeugma’da bayram rekoru

Haberin Devamı

Gaziantep’te bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzede, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. “Çingene Kızı”, “Mars heykeli”, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eserin sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne de sahip olan müze, Güneydoğu turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından birisi olarak dikkati çekiyor.

GÜNLÜK EN YÜKSEK ZİYARETÇİ SAYISI

Vali Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehrin kültürel cazibesinin arttığını vurgulayarak şunları söyledi: “3 günlük Ramazan Bayramı’nda Zeugma Mozaik Müzemizde her sene 13 bin civarında olan toplam ziyaretçi sayımız bu bayram 23 bin 654 kişiye ulaşarak bir rekora imza attı. Ayrıca, 1 Nisan’da ziyaretçi rakamımız 8 bin 60 ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırmış oldu.”

Haberin Devamı

YERLİ TURİSTLER GAP TURUYLA GELİYOR

Ziyaretçilerin çoğunlukla GAP turlarıyla gelen yerli turistler olduğunu aktaran Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ise şunları söyledi: “Zeugma Mozaik Müzesi, bu bayram tarihi günlerinden bir dönemi yaşıyor. 2024 yılında 470 bin ziyaretçiyle sezonu kapatmıştık. 2025 yılında sadece Ramazan Bayramı’nda 24 binli rakamlara yaklaştık. Özellikle pazar günüyle birlikte 9 günlük rakamların da tarihin en yüksek rakamı olmasını bekliyoruz.”

NEMRUT DAĞI’NA ZİYARETÇİ AKINI

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer” olarak bilinen Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı Ramazan Bayramı’nda 6 bin kişi ziyaret etti. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bayram tatilinde 3 günde yaklaşık 6 bin kişi burayı ziyaret etti. Nemrut Dağı’na gelen ziyaretçiler burada güneşin doğuşunu ve batışını izlemekte. Ziyaretçiler, 2 bin 220 metre yükseklikteki heykelleri görerek buradan mutlu ayrılıyor” dedi.