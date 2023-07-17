Zerrin Kılınç'ın ölümünde sevgilisine beraat! Kararı duyan abla bayıldı

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Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede de yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

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Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yılmaz Sazak hakkında savcı, sevgilisi Zerin Kılınç'ı pencereden iterek, ölümüne yol açtığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile mütalaa hazırladı. Savcı, mütalaasında Sazak'ın, Zerin'in çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia edip, tartıştığı ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek, "Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darbettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

‘VİCDANEN KENDİM ELİMDEN GELENİ YAPTIM’

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu olan sanık Yılmaz’ın yanı sıra Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, ablası Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcılığın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulunduğu mütalaaya karşı avukat savunma yaparken, sanık Sazak da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sazak, “Daha önceki duruşmalarda da belirttiğim gibi o günü tüm şeffaflığı ile anlattım. O gün yaşananlar anormaldi evet. Aileyle biz daha önce de bir araya gelmiştik, onlar bile benim bunu yaptığıma inanmamıştır. Ben morali bozuktu iyi olması için 7-8 saat ikna etmeye çalıştım, tatile gidelim dedim. İkna edemedim, moralinin düzelmesi ve normale dönmesi için elimden geleni yaptım. Vicdanen kendim elimden geleni yaptım, tüm gün onun moralini düzeltmeye çalıştım, ayrıca ben hayatımda uyuşturucu madde kullanmadım, kullananların da yanında olmadım. Beraatimi isterim” dedi.

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BERAAT ETTİ, SERBEST BIRAKILDI

Avukatların savunma taleplerinin ardından Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılıç’ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi” denildi. Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında ‘kadına karşı tehdit’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi. Sanık Sazak'ın tahliyesine karar verildi.

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MAHKEME ÇIKIŞI BAYILDI

Duruşmanın ardından Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, ablası Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç gözyaşlarına boğuldu. Adliye çıkışında Anne Telli Özokçu, karara tepki göstererek, “Yavrumun kanı yerde kaldı” dedi. Bu sırada Zerin Kılınç’ın ablası Zeynep Altunluoğlu baygınlık geçirip yere yığıldı. Altunluoğlu, çağırılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Altunluoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘KARAR ŞAKA GİBİ AMA KOMİK DEĞİL’

Ailenin avukatı Ahmet Seyhan, beraat kararına itiraz edeceklerini ifade ederek, “Şaka gibi bir karar, ama komik değil diyoruz. Ama bundan sonrası için, Eskişehir bölgesi için önerim, kadınların daha dikkatli olması. Çünkü, katiller serbest. Katillerin serbest olduğu bir adalet sistemi de maalesef güvenilir değildir. Hem Aile Bakanlığı hem biz karara itiraz edeceğiz” diye konuştu.

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