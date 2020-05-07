Zerrin Güngör kimdir?

20.03.1955 tarihinde Kırşehir’de doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1976 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuş, 05.06.1985 tarihinde Danıştay Tetkik Hâkimliğine, 15.10.1999 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmıştır. 12.06.2008 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 12.06.2012 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine, 18.07.2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. 2013-2016 yılları arasında Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğininin Dönem Başkanlığını yürütmüştür. 11.07.2017 tarihinde yeniden Danıştay Başkanlığına seçilen ve 20.03.2020 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılan Sayın GÜNGÖR evli ve iki cocukludur.