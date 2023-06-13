Zerin’in şüpheli ölümünü Şule Çet davasının uzmanları mercek altına aldı

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Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edilmişti. Sazak, olaydan 7 ay sonra tutuklanmıştı. Sazak hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tehdit’ suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

‘CEZA ALMASINI İSTİYORUM’

Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında Zerin Kılıç’ın kızı A.Ç. tanık olarak dinlendi. A.Ç., “Annem, Yılmaz’dan korkuyordu. Şikâyetçiyim, ceza almasını istiyorum” dedi. Yılmaz Sazak ise suçsuz olduğunu ve olayın bir an önce aydınlatılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Ankara’da plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet davasına ‘bilimsel mütalaa’ veren heyetin inceleme yaptığını ve talepleri üzerine mahkemeye rapor hazırladığını söyledi. Hazırlanan raporun gelecek hafta mahkemeye sunulacağını ifade eden Seyhan, “Bu mütalaanın da dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz” dedi.