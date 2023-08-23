Zerin’in sevgilisine beraat kararına bakanlık da itiraz etti: Bu karar muhtemel sanıklara cesaret verir

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Bakanlığın itiraz dilekçesinde Sazak’ın çelişkili ifadeler verdiği belirtilerek, özetle şöyle denildi:

‘KAMU VİCDANINI YARALIYOR’

“Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve toplanan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Ancak mahkeme tüm bunlar hilafına davranarak, hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde beraat kararı vermiş ve bizim de bu kararı sanık aleyhine istinaf etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kılınç ailesinin avukatı da mahkeme kararına itiraz etmişti.