Zerin’in sevgilisine beraat! Aile isyan etti

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Eskişehir’de sevgilisi Yılmaz Sazak (34) ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç (36), geçen yıl 20 Haziran’da binanın 2’nci katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İfadesi alınıp serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yılmaz Sazak hakkında savcı, sevgilisi Zerin Kılınç’ı pencereden iterek ölümüne yol açtığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile mütalaa hazırlamıştı. Savcı, mütalaasında Sazak’ın, Zerin’in çalıştığı işyerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia edip tartıştığı ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek, “Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darp ettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmaktadır” denilmişti.

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‘ŞÜPHE’DEN YARARLANDI

Davanın dün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılınç’ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi” denildi. Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında kadına karşı tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi. Sanık Sazak’ın tahliyesine karar verildi. Adliye çıkışında anne Telli Özokçu, karara tepki göstererek, “Yavrumun kanı yerde kaldı” dedi.