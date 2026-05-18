Zerin Kılınç dosyasında delil tartışması

20 Haziran 2022 günü saat 21.34’te oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Sazak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, hakkında da herhangi bir tedbir uygulanmadı. İntihar mı cinayet mi tartışmasının yaşandığı olayla ilgili olarak Sazak hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi uyarınca sanığın beraatına karar verdi. Mahkeme ayrıca verilen beraat kararı kesinleştikten sonra delil olarak el koyulan genç kadına ait masaüstü bilgisayar ve harddiskin ‘sahiplerine iadesine’ hükmetti.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Kılınç’ın ailesinin avukatlarının, olayın yaşandığı evde bulunan bilgisayar ve harddiskin incelemesi için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığı ve verilen kararın hukuka uygun olmadığını savunarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Ancak yapılan itirazlar sonuçsuz kaldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tartışmalı beraat kararını onadı.

Verilen beraat kararının kesinleşmesinin ardından ailenin avukatı Ahmet Seyhan, Zerin Kılınç’a ait olan ve yargılama sürecinde incelenmediğini savunduğu, masaüstü bilgisayar ve harddiskin kendilerine verilmesi için 13 Mayıs tarihinde talepte bulundu. Ancak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu görevlilerinin, delil niteliği bulunan söz konusu bilgisayar ve harddiskin başka bir suçtan cezaevinde bulunan Yılmaz Sazak’a gönderdikleri tespit edildi.

MAHKEME TOPU SAVCILIĞA ATTI

Bunun üzerine Avukat Seyhan ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu, Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Mahkeme de “iade konusunda infazın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumluluğunda bulunduğu” gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bu karara Kılınç’ın ailesinin avukatı itiraz da bulundu. Kılınç’ın ailesi, adliye personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.