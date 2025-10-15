Zenginlere havyar Rize’den gidecek

Haberin Devamı

RECEP Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi, 250 milyon yıllık geçmişi olan ve 6 türünden 3’ü tamamen yok olan Mersin balığının kalan 3 türünden elde ettiği yavruları yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Geçen hafta yapılan ve belediyenin davetlisi olarak katıldığımız Rize 5. Gastronomi Günleri’nin açılışında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Mersin balığıyla ilgili şöyle konuştu: “Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1936, 2. Sanayi Planı’nda yer alan Mersin balığı üretim ve ihracatını artırmak; Mersin balığı ve havyarda Türk markasını güçlendirmek. Rize’de üretilen Mersin balığı havyarı, 1950’lerde tüm dünyaya ihraç ediliyordu. RTE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz projelerle son yıllarda Mersin balığı yetiştiriciliğinde önemli adımlar attık. Hedefimiz 2034 yılında yaklaşık 1 milyar dolar olması öngörülen dünya havyar pazarında önemli bir oyuncu olmak. Limanımızın açılmasıyla Rize’den tüm dünyaya hızlı şekilde havyar, mersin balığı ve Türk somonu ihracatı yapmak istiyoruz. Rize’nin hedefi, bu konuda güvenilir bir üs ve tedarikçi olmaktır.”

100 yıla kadar yaşayabilen Mersin balığının kilosu 22 bin dolara kadar çıkan havyarı, 3 tona kadar çıkan ağırlığı, çanta ve ayakkabı yapımında kullanılan derisi, hava kesesinden üretilen kolojeniyle büyük bir ekonomik değer olduğuna dikkat çeken RTE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, Rize Belediyesi’yle birlikte bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

