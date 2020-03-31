Zengin kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Fransızcadan Türkçeye geçen ve anlamı itibariyle en çok kullanılan kelimedir. Bu yüzden zengin kelimesinin kendi eş anlamlarını cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Zengin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Zengin kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında ‘varlıklı’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Çok fazla mal ve mülkü olunduğu anlaşılmaktadır. Tabii aynı zamanda mecazi olarak da gönlü bol kişi şeklinde tabir edilebilmektedir.

TDK’ya Göre Zengin Eş Anlamlısı

Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan zengin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre ‘varlıklı’ olarak öne çıkmaktadır. Eğer zengin kelimesini kullanmak istemiyorsanız, cümle içerisindeki amaca bağlı olarak varlıklı şeklinde değerlendirmek mümkün. Bu hem gerçek anlamında hem de mecazi olarak gerçekleştirilebilir. Her iki açıdan kişinin hem fiziksel hem de mecaz anlamında üstün olduğu tabir edilir.