Zengilan Havalimanı açıldı: ‘Tüm dünyaya hayırlı olsun'

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle günübirlik çalışma ziyareti için dün Azerbaycan’ın Zengilan şehrine gitti. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen, Karabağ’ın dünyaya açılan 2. kapısı olma özelliğini taşıyan ve 26 Nisan 2021’de temeli atılan Zengilan Uluslararası Havalimanı’na indi. Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılandı.

SEMBOLİK ANAHTAR

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan burada, “Zengilan Havalimanı önce Azerbaycan sonra tüm dünyaya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan ile Aliyev, Cebrayıl’da Kumlak Tren İstasyonu Temel Atma Töreni’ne katıldı.

HEYET EŞLİK ETTİ

Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

1 MİLYON 750 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Uluslararası statüdeki Zengilan Havalimanı Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edildi. 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir piste sahip havalimanı, yılda 1 milyon 750 bin yolcuya hizmet verecek. Karabağ’da inşa edilen ilk uluslararası havalimanı Fuzuli’nin açılışını da geçtiğimiz yıl ekim ayında Erdoğan ve Aliyev birlikte gerçekleştirmişti.

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CEBRAYIL’I YERLE YEKSAN ETMİŞLER

İki lider, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılış törenine de katıldı. Tarım köyü projesi hakkında bilgi alan Erdoğan ve Aliyev’in ikinci durağı Cebrayıl oldu. Burada Kumlak Tren İstasyonu Temel Atma Töreni ile Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi Temel Atma Töreni’ne katılan iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, işgal döneminde Cebrayıl’ın yerle bir edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl’ı ne hale getirmişler. Kardeşime sordum, AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.

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LAHEY’E GÖTÜRMELİ

Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı’na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı’yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle, viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.

KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar sonucunda bu kadar kısa zamanda, Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.”

CUMHURBAŞKANI ALİYEV: BİNALARI YIKTILAR

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Şanlı tarih bizim müşterek tarihimizdir. İnşaat işlerinde Türkiye şirketleri bizimle beraber çalışıyor. Onlara minnettarız ki kısa dönemde büyük işler görüyorlar. Bu oturduğumuz yerde binalar olup, insanlar yaşıyordu. Ama Ermeniler şehirlerimizi yerle bir etmişler. Cebrayıl şehrinde bu dağılmış binalar kaldı. Görün onlarda ne kadar Azerbaycan halkına karşı nefret var ki bütün binaları yerle yeksan ettiler.”

ALİYEV’DEN HALTER PERFORMANSI

İki lider Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü’nü gezerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in halter kaldırdığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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BİNALİ YILDIRIM AZERBAYCAN’DA KAZA YAPTI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından açılışı yapılan Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Araçtan çıkarılan Yıldırım, Ayrım ve koruma müdürü Oğuzhan Demirci, helikopterle kontrol amacıyla Bakü’de hastaneye kaldırıldı. Liderlerin konvoyunda bulunan makam aracının virajı alamayıp kontrolden çıkarak takla attığı öğrenildi. Binali Yıldırım kaza sonrası paylaştığı Twitter mesajında durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yıldırım, “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala ise Yıldırım ve Ayrım’a eşlik etmek üzere Bakü’de kaldı. Gece yarısı Yıldırım’ın durumuyla ilgili bilgi veren Ömer Çelik, “Doktorlardan bilgi aldık. Sağlık durumları iyi. Tedbir amaçlı gece hastanede gözetim altında olacaklar” dedi.