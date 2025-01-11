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Zemzem suyunu çeşme suyu ekleyerek çoğalttı! İfadesi ortaya çıktı: Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum

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#Adana#Zemzem#Çeşme Suyu
Zemzem suyunu çeşme suyu ekleyerek çoğalttı İfadesi ortaya çıktı: Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:27

Adana'da zemzem ile çeşme suyunu karıştıp, ürettiği sahte zemzem sularını tüm illere gönderdiği tespit edilen Mehmet Bilal Ç. ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte zemzem suyu üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatan KOM ekipleri, depo sahibi Mehmet Bilal Ç.'nin Mekke'den gelen TIR'lardan aldığı zemzem sularını musluk suyuyla karıştırıp, üretim yaptığını tespit etti. Günlük olarak yüklü miktarda üretim yapıldığı belirlenen tesiste şişelenen sahte zemzem sularının İstanbul'a gönderildiği, oradan tüm ülkeye dağıtımının yapıldığı saptandı.

Zemzem suyunu çeşme suyu ekleyerek çoğalttı İfadesi ortaya çıktı: Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum

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16 BİN LİTRE SAHTE ZEMZEM SUYU ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespitler sonrası harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramada satışa hazır 16 bin litre sahte zemzem suyu, binlerce şişe ve 300 rulo şişe etiketi, dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için mukavemet' suçlarından kaydı bulunan Mehmet Bilal Ç. gözaltına alındı.

"BU SULARIN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Emniyete götürülen Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dedi. Mehmet Bilal Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Zemzem suyunu çeşme suyu ekleyerek çoğalttı İfadesi ortaya çıktı: Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum

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#Adana#Zemzem#Çeşme Suyu

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