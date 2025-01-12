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Zemzem ile çeşme suyunu karıştırıp sattı... Bu ne pişkinlik

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#ADANA Polisi#Seyhan#Zemzem
Zemzem ile çeşme suyunu karıştırıp sattı... Bu ne pişkinlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

"Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikâyet gelmedi."

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ADANA polisi, Seyhan’daki bir depoda sahte zemzem suyu üretilip piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatan KOM ekipleri, depo sahibi Mehmet Bilal Ç.’nin Mekke’den gelen TIR’lardan aldığı zemzem sularını musluk suyuyla karıştırıp üretim yaptığını tespit etti. Günlük olarak yüklü miktarda üretim yapıldığı belirlenen tesiste şişelenen sahte zemzem sularının İstanbul’a gönderildiği, oradan tüm ülkeye dağıtımının yapıldığı saptandı.

Bu tespitler sonrası harekete geçen ekipler 9 Ocak’ta depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramada satışa hazır 16 bin litre sahte zemzem suyu, binlerce şişe ve 300 rulo şişe etiketi, dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için mukavemet’ suçlarından kaydı bulunan Mehmet Bilal Ç. gözaltına alındı. Mehmet Bilal Ç. ifadesinde, “Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye’deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikâyet gelmedi” dedi.

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#ADANA Polisi#Seyhan#Zemzem

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