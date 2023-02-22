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Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Kaçak Kat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 14:36

Kağıthane'de aylar önce gizlice bir binanın zemininde yaklaşık 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat inen şahıs, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan 24 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, “Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim” dediği öğrenildi.

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Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi


ZEMİNDE YAKLAŞIK 1.5 METRE KAZARAK KAÇAK KAT İNMİŞTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü.

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Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi

Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi


KAĞITHANE POLİSİ ŞAHSI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edildi.

Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi

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Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır’da bir işyerinde olduğunun belirledi. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı.

Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi



“ALDIĞIMDA ZEMİNİ KAZILMIŞ HALDEYDİ, KAZIDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM”

Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, “Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var” dediği öğrenildi. Şahsın mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Zeminden aşağı 1 buçuk metre kaçak kat inmişti... İfadesi şaşkına çevirdi

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