Zeminde tutacak kar sürprizi! Meteoroloji uzmanları gün vererek açıkladı: 'Sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek’

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Hekstra
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 06:23

Bu yıl şubat ayı, beklenmedik hava sürprizleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da “yalancı bahar” yaşanırken, Ege ve Akdeniz’i etkisi altına alan sağanaklar hayatı zorlaştırdı. Şimdi ise kar sürpriz kapıda… Peki bu ani hava değişimlerini nasıl açıklamak gerekiyor? Kar yağışı ne zaman ve nerede görülecek? Mart ayında nasıl bir hava bekleniyor? Meteoroloji uzmanları, Hurriyet.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundular.

Ocak sonunda şubat için kar beklentileri yüksekken ay, hem yağmurla kışı hem de güneşle baharı yaşatan sıcaklıklarla sürpriz yapıyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklık 23 dereceye kadar çıktı. Vatandaşlar bu fırsatı sahillerde ve parklarda değerlendirdi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. İzmir’in bazı ilçelerinde birkaç gün boyunca şiddetli sağanak yağış görüldü ve bazı bölgelerde su baskınları oluştu. Adana’da yollar göle dönerken, bazı araçlar suda kalarak arızalandı. Antalya’nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise debisi yükselen dereler taşkın riskini artırdı.

Peki, havadaki bu ani değişimler nasıl açıklanıyor? Yeniden kar yağışı ne zaman görülecek? En önemlisi, bu hafta hava şartları vatandaşları nasıl etkileyecek? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.

‘YALANCI BAHAR’ HAVASI DAHA ÖNCE ŞUBAT AYLARINDA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde hissedilen sıcak havaya değinen Dr. Güven Özdemir, sıcaklıklarla ilgili değerlendirmesinde, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta sonu hava, bahar havası gibi hissedildi. Şubat ayı içerisinde bu sıcaklıklar daha önce de görüldü. Önceki yıllarda kısa süreli olarak da 16-17 dereceye kadar sıcaklıklar ölçülmüştü. Ancak bu hafta sonu İstanbul’da sıcaklık 20 derece ve üzerine çıktı. Yalancı bahar durumunu kısa süreli olarak belki bir kere daha yaşarız. Fakat bundan sonraki süreçte yağışlı hava bekleniyor.”

“Marmara Bölgesi’nde hâlihazırda yüksek basınç etkili olurken, özellikle bölgenin kuzeyinde ve Balkanlar üzerinde de yüksek basınç alanları bulunuyor” diyen Dr. Özdemir, “Ancak güneyden gelen alçak basınç İstanbul’da yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Durumun toz taşınımıyla gözlemledik ve yağışlarla devam edecek görünüyor” ifadelerini kullandı.

‘BU SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL’

Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise şubat ayında zaman zaman sıcaklıkların yükselmesinin normal olduğunu belirtti. Tek, “Bölgemiz açısından şubat ayının geçmiş yıllara ait istatistiklerine bakıldığında, 15-16-17’sinde iki-üç gün süren sıcaklık artışları görüldü. Şubatın son günlerinden bile daha sıcak günler yaşanabiliyor. Bu, daha önce de gözlemlendi. Sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıktığı durumlar sıra dışı değil” dedi.

Hafta sonu Marmara Bölgesi’nin güneyinde özellikle Bursa ve Balıkesir’de sıcaklıkların 27 dereceye kadar yükseldiğini aktaran Tek, “Akdeniz’de ise sıcaklıklar 20-21 derece civarında kaldı. Yani kuzey bölgeler, güneyden daha sıcak oldu. Bu tür durumlar, güneyli akışların olduğu dönemlerde sıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

EGE VE AKDENİZ’DE GÖRÜLEN AŞIRI YAĞIŞLARIN NEDENİ NE?

Dr. Güven Özdemir, son günlerde Ege ve Akdeniz’de etkili olan hava durumunun nedeni de değerlendirdi. Dr. Özdemir, jet rüzgarlarının yavaşlamasının soğuk havayı aşağı doğru indirdiğini belirterek, “Atlas Okyanusu üzerindeki bu rüzgarlar Türkiye’ye doğru, özellikle Güney Avrupa üzerinden gelmeye başladı. Bunun nedeni Akdeniz kökenli alçak basınç sistemi. Bu sistem, doğu Akdeniz ve Ege üzerinde kuvvetlenerek Türkiye’ye yöneliyor” dedi.

Dr. Özdemir ayrıca, deniz suyunun hâlâ sıcak olması nedeniyle sistemin sürekli enerji kazanarak kuvvetli yağış ve yer yer sel riskini ortaya çıkardığını vurguladı.

İSTANBUL’A KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Adil Tek, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini açıkladı. Tek, “Birçok modele baktığımızda, cuma günü 12 derece civarında olan gece sıcaklıkları, cumartesi öğle saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek. Cumartesi akşamı soğuma daha da artacak. Bu aslında bir cephe geçişi ve beraberinde yağmur da var. Sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşebilir. Bu tür havalarda kar yağışı da mümkün, ancak topluluk modelleri karın zemine tutmayacağını gösteriyor. Yalnızca karla karışık yağmur hafta sonu görülecek” dedi.

Pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında olacağını belirten Tek, “Şubat ayının son haftasında ise İstanbul’da zeminde tutacak kar beklenmiyor. Ancak şubatın son haftasında havada kar yağışı görülebilir, ancak zeminde kar oluşması yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı.

Dr. Güven Özdemir ise “Yüzde 100 kar yağışı olacağını söylemek için Balkanlar üzerinden veya Sibirya’dan gelecek soğuk havanın, güneyden gelecek nemli hava ile birleşmesi gerekir. Şu anda bu olasılık İstanbul için çok yüksek değil. İstanbul’da ciddi bir kar örtüsü beklenmiyor” dedi.

ZEMİNDE TUTACAK KAR SÜRPRİZİ

Adil Tek, cumartesi günü Trakya’da kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Tek, “Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar bekleniyor. Edirne’de cumartesi öğle saatlerinden sonra kar zeminde tutmaya başlayabilir. İstanbul’a kadar ulaşmamasının nedeni ise deniz suyu sıcaklığı ve ısı adası etkisi. Ayrıca soğuk havanın merkezi biraz da Bulgaristan kaynaklı olduğu için kar, daha çok Edirne’de etkili oluyor” dedi.

Pazar günü karın Trakya’da zeminde kalacağını belirten Tek, “Özetle iki gün boyunca Trakya’da kar yerini koruyacak. Bu kar yağışı, Çanakkale ve Bursa’nın yüksek kesimlerinde de etkili olacak. Daha sonra Batı Karadeniz’e doğru ilerleyerek Bolu, Düzce, Bartın ve Kastamonu gibi illerde de kar yağışı görülmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

MART AYINDA NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mart ayı için tahminleri paylaştı. Tek, “Mart kapıdan baktırır, kazma küret yaktırır sözü bu yıl için geçerli değil. Mart ayı genel olarak mevsim normallerinde olacak. Modelleri incelediğimizde, mart ayının ortalama en yüksek sıcaklıkları başta 9-11 derece civarında iken, ay sonunda 15-17 dereceye kadar çıkıyor. En düşük sıcaklıklar ise genellikle 3-7 derece arasında değişiyor. Bu yıl da benzer bir mart ayı yaşamayı bekliyoruz” dedi.

