Zeminde tutacak kar sürprizi! Meteoroloji uzmanları gün vererek açıkladı: 'Sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek’

Haberin Devamı

Ocak sonunda şubat için kar beklentileri yüksekken ay, hem yağmurla kışı hem de güneşle baharı yaşatan sıcaklıklarla sürpriz yapıyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklık 23 dereceye kadar çıktı. Vatandaşlar bu fırsatı sahillerde ve parklarda değerlendirdi.



Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. İzmir’in bazı ilçelerinde birkaç gün boyunca şiddetli sağanak yağış görüldü ve bazı bölgelerde su baskınları oluştu. Adana’da yollar göle dönerken, bazı araçlar suda kalarak arızalandı. Antalya’nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise debisi yükselen dereler taşkın riskini artırdı.

Gözden Kaçmasın Uzaylılar geldi de bizi mi alıştırıyorlar Haberi görüntüle

Peki, havadaki bu ani değişimler nasıl açıklanıyor? Yeniden kar yağışı ne zaman görülecek? En önemlisi, bu hafta hava şartları vatandaşları nasıl etkileyecek? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.







‘YALANCI BAHAR’ HAVASI DAHA ÖNCE ŞUBAT AYLARINDA YAŞANMIŞTI



Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde hissedilen sıcak havaya değinen Dr. Güven Özdemir, sıcaklıklarla ilgili değerlendirmesinde, şunları söyledi:



“Geçtiğimiz hafta sonu hava, bahar havası gibi hissedildi. Şubat ayı içerisinde bu sıcaklıklar daha önce de görüldü. Önceki yıllarda kısa süreli olarak da 16-17 dereceye kadar sıcaklıklar ölçülmüştü. Ancak bu hafta sonu İstanbul’da sıcaklık 20 derece ve üzerine çıktı. Yalancı bahar durumunu kısa süreli olarak belki bir kere daha yaşarız. Fakat bundan sonraki süreçte yağışlı hava bekleniyor.”



“Marmara Bölgesi’nde hâlihazırda yüksek basınç etkili olurken, özellikle bölgenin kuzeyinde ve Balkanlar üzerinde de yüksek basınç alanları bulunuyor” diyen Dr. Özdemir, “Ancak güneyden gelen alçak basınç İstanbul’da yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Durumun toz taşınımıyla gözlemledik ve yağışlarla devam edecek görünüyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘BU SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL’



Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise şubat ayında zaman zaman sıcaklıkların yükselmesinin normal olduğunu belirtti. Tek, “Bölgemiz açısından şubat ayının geçmiş yıllara ait istatistiklerine bakıldığında, 15-16-17’sinde iki-üç gün süren sıcaklık artışları görüldü. Şubatın son günlerinden bile daha sıcak günler yaşanabiliyor. Bu, daha önce de gözlemlendi. Sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıktığı durumlar sıra dışı değil” dedi.



Hafta sonu Marmara Bölgesi’nin güneyinde özellikle Bursa ve Balıkesir’de sıcaklıkların 27 dereceye kadar yükseldiğini aktaran Tek, “Akdeniz’de ise sıcaklıklar 20-21 derece civarında kaldı. Yani kuzey bölgeler, güneyden daha sıcak oldu. Bu tür durumlar, güneyli akışların olduğu dönemlerde sıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.



EGE VE AKDENİZ’DE GÖRÜLEN AŞIRI YAĞIŞLARIN NEDENİ NE?



Dr. Güven Özdemir, son günlerde Ege ve Akdeniz’de etkili olan hava durumunun nedeni de değerlendirdi. Dr. Özdemir, jet rüzgarlarının yavaşlamasının soğuk havayı aşağı doğru indirdiğini belirterek, “Atlas Okyanusu üzerindeki bu rüzgarlar Türkiye’ye doğru, özellikle Güney Avrupa üzerinden gelmeye başladı. Bunun nedeni Akdeniz kökenli alçak basınç sistemi. Bu sistem, doğu Akdeniz ve Ege üzerinde kuvvetlenerek Türkiye’ye yöneliyor” dedi.



Dr. Özdemir ayrıca, deniz suyunun hâlâ sıcak olması nedeniyle sistemin sürekli enerji kazanarak kuvvetli yağış ve yer yer sel riskini ortaya çıkardığını vurguladı.





İSTANBUL’A KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

ZEMİNDE TUTACAK KAR SÜRPRİZİ

MART AYINDA NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

Gözden Kaçmasın Adliyedeki soygunda yeni detaylar ortaya çıktı: 2 kilo altını 4 ayda çalmış Haberi görüntüle

Adil Tek, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini açıkladı. Tek,dedi.Pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında olacağını belirten Tek,ifadelerini kullandı.Dr. Güven Özdemir isededi.Adil Tek, cumartesi günü Trakya’da kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Tek,dedi.Pazar günü karın Trakya’da zeminde kalacağını belirten Tek,ifadelerini kullandı.Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mart ayı için tahminleri paylaştı. Tek,dedi.