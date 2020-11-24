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Haber Giriş: 24.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Zemheri ne zaman? İşte 2020 Zemheri tarihi

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Zemheri ne zaman? İşte 2020 Zemheri tarihi
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Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2020 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, zemheri ayı ne zaman?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere geçmişte atalarımız tarafından "zemheri zürafası" yakıştırmasını yapılmıştır.

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