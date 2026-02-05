×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zemheri bitti, yeniden akmaya başladı! 'Gerçekten görülmeye değer'

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Zemberi#Meteoroloji
Zemheri bitti, yeniden akmaya başladı Gerçekten görülmeye değer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 08:16

Erzincan’da zemheri ayının sona ermesiyle birlikte derelerdeki buzlar çözülmeye başladı. Ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle tamamen buz tutan dereler, hava sıcaklıklarının artması ve yağmur yağışlarıyla yeniden akmaya başladı.

Haberin Devamı

Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi’nden geçen Vasgit Deresi’nin yüzeyindeki buzların çözülmesiyle dere şırıl şırıl akarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Vatandaşlar, çevresi karla kaplı dere yatağının ve çözülen buzların oluşturduğu görüntünün görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Zemheri bitti, yeniden akmaya başladı Gerçekten görülmeye değer

Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Haberin Devamı

Meteoroloji, bölgede buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan#Zemberi#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!