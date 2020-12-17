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Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Zemheri ayı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar

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Zemheri ayı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar
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Kış mevsiminin en şiddetli zamanları, vatandaşlar tarafından 'Zemheri' olarak adlandırılıyor. Aralık ayında başlayan ve ortalama 40 gün süren Zemheri döneminin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği, vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Zemheri ayı ne zaman başlayacak?

Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. İşte, Zemheri hakkında bilinmesi gerekenler...

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

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