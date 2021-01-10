MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür
GeriGündem Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür
Abone Olgoogle-news

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Libya’da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin kurtarılmasındaki katkılarından dolayı Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Denizcilerin eve dönüş fotoğrafını paylaşan Zelenskiy, “5 yıl tutukluluk süreçlerinin ardından Captain Khayyam gemisinin mürettabatı vatandaşlarımızı evimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bu tahliyede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye’nin desteğine minnettarız” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy’e, “Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin sağ salim dönmesine sevindim. Birlikte, tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz için mücadeleye devam edeceğiz” karşılığını verdi. 

Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle