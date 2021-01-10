Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür

Denizcilerin eve dönüş fotoğrafını paylaşan Zelenskiy, “5 yıl tutukluluk süreçlerinin ardından Captain Khayyam gemisinin mürettabatı vatandaşlarımızı evimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bu tahliyede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye’nin desteğine minnettarız” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy’e, “Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin sağ salim dönmesine sevindim. Birlikte, tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz için mücadeleye devam edeceğiz” karşılığını verdi.