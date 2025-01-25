×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Volodimir Zelenskiy#ABD#Donald Trump
Zelenskiy: Trumpın Ukraynada barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 01:15

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in manipüle etmek istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus lideri Putin'in, aslında savaşı sürdürmek istediğini ve bu konu ile dünya liderlerini manipüle etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"(Putin) Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa ulaşma isteğini manipüle etmek istiyor. Rusların bundan sonra hiçbir manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volodimir Zelenskiy#ABD#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!