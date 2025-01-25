Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus lideri Putin'in, aslında savaşı sürdürmek istediğini ve bu konu ile dünya liderlerini manipüle etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"(Putin) Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa ulaşma isteğini manipüle etmek istiyor. Rusların bundan sonra hiçbir manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim."