Zelenskiy: Güçlerimiz Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor

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Ukrayna’nın Rus topraklarında ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Syrskyi’den düzenli olarak cephedeki durum ve Kursk bölgesindeki operasyonlar hakkında rapor aldığını ifade etti.

Zelenskiy, "Zorlu ve yoğun çatışmalara rağmen güçlerimiz Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. 74 yerleşim yeri Ukrayna'nın kontrolü altında, buralarda denetimler ve tedbirler uygulanıyor. Bu bölgeler için insani çözümler geliştirilmeye devam ediliyor. Savaşçılarımıza kahramanca hizmetleri için minnettarım. Bir sonraki adımlarımız için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlatmış ve yaklaşık bin kilometre karelik alanı kontrol altına almıştı.