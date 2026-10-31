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Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Volodimir Zelenskiy#Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 22:30

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret etti

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.

Ukrayna lideri, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.

 

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#Ukrayna#Volodimir Zelenskiy#Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

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