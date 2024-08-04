Zelenskiy duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da

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Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu. Zelenskiy, ABD yapÄ±mÄ± F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± uzun sÃ¼ren mÃ¼zakereler sonucu teslim aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

"F-16â€™LAR UKRAYNA'DA"

Zelenskiy, "HavacÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yeteneklerini gÃ¼Ã§lendirmek, hava savunmamÄ±zÄ±n, savunma kuvvetlerimizin yeteneklerini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in yÃ¼zlerce toplantÄ± ve mÃ¼zakere yaptÄ±k. YanÄ±t olarak sÄ±k sÄ±k â€˜imkansÄ±zâ€™ kelimesini duyduk. Ancak savunma ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±ladÄ±k ve artÄ±k bu gÃ¶kyÃ¼zÃ¼mÃ¼zdeki bir gerÃ§eklik. F-16â€™lar Ukrayna'da. Bunu saÄŸladÄ±k. Bu jetlerde ustalaÅŸan ve bunlarÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in kullanmaya baÅŸlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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"BU KARAR ORTAKLARIMIZ Ä°Ã‡Ä°N ZOR OLACAK"

F-16 uÃ§aÄŸÄ± ve eÄŸitimli pilot sayÄ±sÄ±nÄ±n halen yetersiz olduÄŸunu vurgulayan Zelenskiy, ek savaÅŸ uÃ§aklarÄ± beklediklerini ve UkraynalÄ± pilotlarÄ±n eÄŸitimlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. Zelenskiy ayrÄ±ca, komÅŸu Ã¼lkelerin kendilerine doÄŸru uÃ§an Rus fÃ¼zelerini vurmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini de kaydetti.

Zelenskiy, "BugÃ¼n bÃ¶yle bir koalisyon eksik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ komÅŸu bir Ã¼lkenin fÃ¼zeleri dÃ¼ÅŸÃ¼rmemize yardÄ±m etmesi bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk. Yine de bunun kesinlikle uzun zaman Ã¶nce yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. SanÄ±rÄ±m bu karar ortaklarÄ±mÄ±z iÃ§in zor olacak, onlar askeri gerilimin artmasÄ±ndan korkuyorlar ama biz buna karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyoruz" dedi.

ÃœÃ‡ ÃœLKEYE TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

Zelenskiy, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ise, "F-16'lar konusunda gerÃ§ekten yardÄ±mcÄ± olan tÃ¼m ortaklarÄ±mÄ±za, uÃ§ak talebimizi ilk kabul eden Ã¼lkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

Ukrayna'ya verilen F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± ise bilinmiyor.