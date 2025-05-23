×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zelenski'den İstanbul müzakereleri kapsamında başlayan "büyük esir takasını" ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Zelenski#Rusya
Zelenskiden İstanbul müzakereleri kapsamında başlayan büyük esir takasını ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 19:51

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile bugün başlattıkları "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma kapsamında, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün, Rus tarafıyla karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini anımsatan Zelenski, esirler listesinde sivil ve askerlerin yer aldığını aktardı.

Zelenski, "büyük esir takasının" Türkiye'de yapılan müzakerelerin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır. Aslında, Türkiye'deki toplantının tek önemli sonucudur, Ruslar geri kalan her şeyi engelliyor."

Sürecin devam edeceğini kaydeden Zelenski, "Ateşkese ihtiyaç var. Gerçek barışa doğru diplomatik adımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

Haberin Devamı

"TARİHİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise esir takasıyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi (esir) değişim anlaşması sayesinde daha fazla insanımız memleketine dönüyor. Daha fazla Ukraynalı aile sevdiklerine kavuşacak. Bundan daha büyük bir sevinç yoktur. Bu tür insani güven artırıcı önlemler, barışı yeniden tesis etme yönündeki çalışmalarımız açısından kritik önem taşıyor."

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.​​​​​​​

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Zelenski#Rusya

BAKMADAN GEÇME!